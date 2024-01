Saalfeld. Beim Jahresauftakttreffen der Redaktion im Saalfelder Schloss informiert sich auch der Landrat über die Pläne für laufende Jahr

Zum Jahresauftakt traf sich Anfang der Woche Marko Wolfram (SPD), Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, mit Redaktionsmitgliedern, Autoren und Freunden der Rudolstädter Heimathefte zum Austausch im Landratsamt in Saalfeld. „Die Heimathefte haben eine große Bedeutung in der Aufarbeitung unserer Heimatgeschichte und ich bin dankbar für das Engagement aller Beteiligten“, wird der 50-Jährige in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert. „Der Dank gilt allen Autoren, durch deren Mitwirken und Expertise seit fast 70 Jahren zahlreiche spannende Artikel für die Heimathefte zustande gekommen sind.“

Der Dank des Landrates richtete sich in besonderer Weise an Dr. Peter Lange, der seit nunmehr über 20 Jahren den Vorsitz des Redaktionskollegiums inne hat. Im vergangenen Jahr musste er seinen Lebensmittelpunkt familiär bedingt nach Hessen verlagern. Der gebürtige Saalfelder will aber auch in Zukunft an seinem langjährigen Wohnsitz in Orlamünde und damit in der Region präsent bleiben. Der 83-jährige Heimatforscher wird auch in Zukunft als Autor aktiv sein – gibt es doch kaum ein Thema, bei dem er nicht aus dem reichen Fundus seines Wissens schöpfen kann. So bereitet er derzeit gemeinsam mit Heinz Ziermann einen Artikel über die Geschichte von Döhlen vor.

Jüdisches Themen rückt in den Blickpunkt

Mit dem Jahresauftakt war auch ein Ausblick auf das neue Jahr und ein Rückblick auf 2023 verbunden. Bislang einmalig, waren die letzten drei Hefte des Jahres in nur drei Monaten erschienen. „Im neuen Jahr wird es zwei Schwerpunktthemen zum Jüdischen Leben geben“, verspricht Martin Modes vom Presse- und Kulturamt des Landratsamtes, der für die Koordinierung der Redaktion zuständig ist.

Zum einen soll ein Artikel von Prof. Wolfgang Wehr erscheinen. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Gräfenthal stellt das Jüdische Leben in der Stadt an der Grenze zwischen Thüringen und Franken dar. Zum anderen ist geplant, die Recherchen der Saalfelder Seminarfachgruppe zu veröffentlichen, die unter großem öffentlichen Interesse das jüdische Erbe in Saalfeld untersucht und zugänglich gemacht hatten.

Partner der Heimatforscher in der Region

Die Ergebnisse der Arbeit von Milli Wagner, Bruno Pelz, Hannah Heinert und Leonie Hänsel sind seit 2021 in Saalfeld zu besichtigen: Überall, wo es jüdische Geschäfte gegeben hatte, sind seitdem Markierungen im Boden eingelassen. Zuletzt hatten die jungen Forscher zur Reichspogromnacht im vergangenen Jahr zum Rundgang eingeladen.

„Die Rudolstädter Heimathefte verstehen sich als Partner der Heimatforscher der Region – und damit auch der Museen oder Geschichtsvereine. Gerne unterstützen wir auch bei der Vorbereitung von Jubiläen – und versuchen, diese in den Heimatheften widerzuspiegeln“, so Modes. Die Verbundenheit zu den Heimatheften zeigten durch ihre Anwesenheit der Vorsitzende des Saalfelder Geschichtsvereins, Jürgen Tauchen, und die langjährige Leiterin des Bergbau- und Heimatmuseums Könitz, Heidemarie Lämmerzahl.

Die Inhalte der beiden Hefte vom Dezember

Ende vorigen Jahres waren in kurzer Zeit drei Ausgaben erschienen. Das vorletzte Heft des Jahres 9/10, das Anfang Dezember erschienen ist, hat den 300. Geburtstag des Thüringer Porzellannacherfinders Georg Heinrich Macheleid und die Geschichte der Kirchgemeinde Großneundorf bei Gräfenthal als Schwerpunkte. Außerdem gewährt Heidemarie Förster-Stahl - parallel zum Erscheinen ihrer Monographie „Refugium auf Zeit“ in den Rudolstädter Schriften – einen Einblick in ihre Erinnerungen über Schloss Kochberg als Arbeits- und Erholungsstätte für Schriftsteller und Künstler.

Die Titelseiten der beiden letzten Rudolstädter Heimathefte vom Jahrgang 2023. © Landratsamt | Martin Modes

Im letzten Heft des Jahres 11/12, das seit Weihnachten erhältlich ist, wird die Geschichte des Fröbelturms in Oberweißbach erzählt und der ersten urkundlichen Erwähnung von Garsitz auf den Grund gegangen. Biographische Artikel beschäftigen sich mit einem der wichtigsten dem Geologen des 19. Jahrhundert, Johann Wilhelm Reiß, und würdigen den bedeutenden Liederkomponisten Albert Methfessel.