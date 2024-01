Gera. Die Kriminalfälle der Woche bieten einen tiefen Einblick in die Abgründe unserer Gesellschaft. Vor allem ein Verbrechen erschreckt.

Wie unterschiedlich Verfahren wegen Drogenkriminalität anlaufen, haben in dieser Woche zwei Prozesse am Landgericht Gera gezeigt. In beiden Fällen sind Personen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt angeklagt, die im großen Stil im Drogengeschäft mitgemischt haben sollen. Einer der Angeklagten wird im Rollstuhl, gefesselt mit einer Handschelle, in den Saal gebracht.