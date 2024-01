Remschütz. Zwischen glühenden Bäumen und glühendem Wein

Zum elften Mal haben der Feuerwehrverein Saalfeld-Remschütz e.V und die Freiwillige Feuerwehr Saalfeld-Remschütz zum Weihnachtsbaumglühen auf der Festwiese am Anger in Remschütz eingeladen. Am späten Samstagnachmittag um 17 Uhr wurden gemeinsam mit den kleinsten Feuerwehrkameraden die ersten Bäume angezündet, die die Besucher mitgebracht haben. Und damit erfüllten sie noch einen guten Zweck: Mit jedem angelieferten Baum wurde durch den Feuerwehrverein zwei Euro an die Jugendfeuerwehr des Ortes gespendet.