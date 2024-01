Saalfeld. Dominique Lattich über die kleinen Nuancen

Es sind oft kleine Nuancen im großen Gesamtbild, die im Gedächtnis hängen bleiben. So geht es mir zumindest. Klar, das Feuer der ausgedienten Bäume hat gewärmt und der Anblick der Funken, die in den Abendhimmel stiegen, war wunderschön, aber wenn ich einen Tag später daran denke, habe ich das Bild von dem kleinen Kind im Kopf, das in Feuerwehrkleidung dabei half, die Bäume anzuzünden. Natürlich alles unter Aufsicht der Großen. Und dann waren da noch die beiden Kinder, die sich im Handwagen gegenseitig über die Wiese zogen und dabei einen Heidenspaß hatten.

Selbstverständlich waren die Klänge der Stadtkapelle Kulmbach wundervoll! Aber hängen bleibt, wie gerührt der Dirigent von der Ehrung war. Klar, die Goldmedaille der Festrednerin beim Neujahrsempfang ist beeindruckend. Aber mein Gänsehautmoment war der, in dem sie sagte, dass ihre Familie ihr größter Erfolg im Leben ist.

Zwischen diesen Gänsehautmomenten und Tränchen im Knopfloch dachte ich an Charles Dickens, der einmal gesagt haben soll: „Ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen.“