Rudolstadt/Saalfeld. Mit dem spanischen Mozart geht es am 19. und 20. Januar in den musikalischen Süden.

Inmitten der dunkelkalten Jahreszeit träumen sich die Thüringer Symphoniker in den sonnigen Süden. Im vierten Sinfoniekonzert am 19. und 20. Januar, jeweils 19.30 Uhr im Meininger Hof Saalfeld, lassen sie unter dem Motto „Danzas españolas“ Werke von Arriaga, Lao und de Falla erklingen. Als Solistin ist die international erfolgreiche Geigerin Ioana Cristina Goicea zu Gast, die mit gerade einmal 27 Jahren zur Professorin in Wien berufen wurde.

Die Musikgeschichte Iberiens

Das musikalische Feuer Spaniens ist im Violinkonzert Nr. 2 d-Moll „Symphonie espagnole“ von Édouard Lalo aus dem Jahr 1873/74 unüberhörbar. Es blieb das einzige Werk, das dem Komponisten schon zu Lebzeiten Erfolg bescherte. Bereits vor der Epoche der Romantik wurde in Iberien der sogenannten ernsten Musik gefrönt. Einer der herausragenden Vertreter war Juan Crisóstomo Arriaga, der aufgrund seines frühen und außerordentlichen Talents als der „spanische Mozart“ bezeichnete wurde. Wie Mozart galt er nicht nur als Wunderkind, sondern teilte mit dem berühmten Österreicher zufälligerweise auch das Geburtsdatum: den 27. Januar. Arriaga verstarb mit gerade einmal 19 Jahren.

Die Tradition typischer spanischer Tänze fortzuentwickeln, ist und bleibt die Leidenschaft großer spanischer Komponisten, wie zum Beispiel Manuel de Falla. Ein glücklicher Umstand, dem eine Vielzahl von unvergesslichen Klängen und Rhythmen zu verdanken ist. Einige der schönsten von Manuel de Falla bringen die Thüringer Symphoniker in diesem Konzert unter der musikalischen Leitung von Pascual Osa, dem Chefdirigenten des Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid, zu Gehör.

Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/45 01 000 und auf www.theater-rudolstadt.de erhältlich. Zu diesem Sinfoniekonzert findet eine für Schulklassen öffentliche Generalprobe am 19. Januar, 10 Uhr, statt.