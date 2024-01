Saalfeld/Rudolstadt. Der Bauernprotest macht sich auf den Weg nach Berlin, die AfD auf den Weg an die Macht und die Reporter machen sich an die Arbeit

Vor einer Woche legten Landwirte um diese Zeit die B 85/B 88 in Rudolstadt im Bereich der St. Georg-Kreuzung für ein paar Stunden lahm und sammelten sich anschließend auf der Bleichwiesezu einem Traktoren-Korso. Weitere Protestaktionen folgten. Heute nun sollen der Ärger und die Forderungen der Landwirte dorthin getragen werden, wo sie hingehören: nach Berlin. Auch aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden Bauern bei der Protestveranstaltung in der Hauptstadt dabei sein.

Etappensieg für AfD-Kandidat im Nachbarkreis

Außer der Reihe wird im Saale-Orla-Kreis in diesem Januar ein neuer Landrat gewählt. Beim ersten Wahlgang setzte sich AfD-Kandidat Uwe Thrum deutlich durch, verfehlte aber die absolute Mehrheit, weshalb es Ende Januar zu einer Stichwahl mit Christian Herrgott von der CDU kommt. Wir nehmen den Aufstieg der Partei zum Anlass, um mal Bürger in Saalfeld-Rudolstadt zu fragen, was sie davon halten.

Empfänge und Überraschungen am Wochenende

In der gedruckten Montagausgabe der OTZ kann man nachlesen, welche Worte eine Weltmeisterin beim Neujahrsempfang am Freitagabend in Bad Blankenburg fand, was sich Teilnehmer der Veranstaltung für das Jahr 2024 wünschen und welchen Bürgermeister-Kandidaten die FDP für die Wahl Ende Mai in Rudolstadt nominiert hat. Eine Überraschung gab es zudem im Meininger Hof für die Stadtkapelle aus der Saalfelder Partnerstadt Kulmbach.

Insolvenzen, Statistik, Gericht - Themen am Dienstag

Für die Ausgabe am Dienstag sind die Lokalreporter neben der großen Umfrage in Sachen AfD u.a. unterwegs, um in der Schuldnerberatung mal zu schauen, wie Inflation und Privatinsolvenzen zusammenhängen, was in der Stadthalle Bad Blankenburg in den nächsten Monaten los ist und womit sich das Schöffengericht in Rudolstadt an diesem Montag beschäftigt.

Guten Start in die neue Woche!