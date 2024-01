Saalfeld. An einem Kreisverkehr in Saalfeld fährt ein Bus auf einen anderen auf. Eine Radfahrerin wollte die Straße überqueren. Wie hoch der Sachschaden geschätzt wird.

Ein Auffahrunfall, an dem zwei Busse des öffentlichen Nahverkehrs beteiligt waren, ereignete sich am späten Vormittag am Kreisverkehr Pößnecker Straße / Kulmstraße in Saalfeld. Nach Informationen der Polizei vor Ort verletzte sich eine Person beim Zusammenstoß leicht. Um eine Radfahrerin über die Straße zu lassen, bremste eine Fahrerin ihren Bus. Der Fahrer dahinter bemerkte dies zu spät und fuhr seiner Kollegin ins Heck. Da die Polizei zu dieser Zeit in unmittelbarer Nähe war, konnte der Unfall sofort aufgenommen und der Verkehr geregelt werden. Laut Pressesprecherin der KomBus GmbH, Cornelia Bergner, wird der Sachschaden auf rund 12.000 Euro geschätzt.