Saalfeld/Berlin. Landkreis präsentiert sich in Berlin am Gemeinschaftsstand des Landes Thüringen. Diese Unternehmen, Künstler und Vereine aus Saalfeld-Rudolstadt und Umgebung sind dabei.

Im Zeitraum vom 19. bis 28. Januar ist es wieder soweit: Die Grüne Woche lockt Besucher in die Messehallen nach Berlin. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist laut einer Mitteilung des Landratsamtes auch in diesem Jahr vertreten und beteiligt sich mit einem Gemeinschaftsstand an der Präsentation des Landes Thüringen. Der Stand wird in Halle 20 zu finden sein wird. Gastgeberlandkreis wird in diesem Jahr Hildburghausen sein. Saalfeld-Rudolstadt war dies zuletzt 2019.

„Mit unseren Ständen werden wir bei der Grünen Woche wieder gut vertreten sein – ich danke allen Beteiligten, die unseren Landkreis bei den Besuchern in Berlin bekannt machen“, so Landrat Marko Wolfram (SPD), der an der Eröffnung beim Thüringenabend teilnehmen wird. „Für unsere Landwirtschaft ist hier eine gute Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit und die hervorragende Qualität ihrer Produkte unter Beweis zu stellen“, so der Probstzellaer.

Informationen über touristische Angebote

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt informiert über Angebote zu den Themen Wandern, Radfahren, Wassersport, Kulinarik, Kultur und Übernachtungen. Dabei wird er unterstützt von Akteuren aus dem TourismusVerein Rennsteig-Schwarzatal, den Saalfelder Feengrotten und dem Zweckverband Thüringer Meer.

Mitwirkende am Bühnenprogramm werden für den Landkreis die Sängerin und Moderatorin Sylvia Darko, welche auch die amtierende Bergbahnkönigin ist, der Verein „Thüringer Barock“ aus Zeutsch unter der Leitung von Thomas Schaarschmidt und die Musikschule Rudolstadt mit dem „Campfire Ensemble“ unter der Leitung von Steffen Schlosser sein. Zudem wird es einen Aktionsstand der Ankerstein GmbH geben, welchen man vom 22. bis 25. Januar besuchen kann. Weitere Akteure wie die Fleischerei Lindig, das Bürgerliche Brauhaus Saalfeld und das Haflingergestüt Meura sind ebenfalls präsent.

Sonderbus fährt nächste Woche Dienstag

Am Dienstag, dem 23. Januar fährt traditionell der Bus des Landkreises mit Mitgliedern des Kreistags, touristischen Akteuren und Vertretern der Kommunen nach Berlin – das ist der Tag, an dem der Landkreis das Bühnenprogramm auf der Aktionsbühne der Thüringenhalle gestaltet.

Die Grüne Woche ist eine traditionsreiche Messe, welche eine Vielzahl von Workshops und Vorstellungen von verschiedensten Ausstellern aus den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau bietet. Hinzu kommen beispielsweise Beiträge zum Klimaschutz, zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.

red