Rudolstadt. In dieser Woche wollte das Landgericht Gera einem 46-Jährigen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt den Prozess machen. Warum es dazu nicht kommt.

Ein Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Rudolstadt ist beendet, bevor es überhaupt begonnen hat. Das Landgericht Gera hat sämtliche Termine – geplant war der Prozessauftakt für Dienstag – aufgehoben.

Als Hintergrund nannte das Gericht, dass der Angeklagte derzeit nicht reise- und verhandlungsfähig ist. Er befindet sich in medizinischer Behandlung. Das Gericht hatte die Rechtsmedizin in Jena beauftragt, die Verhandlungsfähigkeit zu prüfen. Diese ist aufgrund der schweren Erkrankung nicht gegeben, weshalb offen ist, ob und wann der Prozess stattfinden kann.

Beim Rauswurf aus der Wohnung gestürzt

Die Staatsanwaltschaft legt dem 46 Jahre alten Angeklagten zur Last, eine andere Person an der Gesundheit geschädigt und dadurch den Tod der verletzten Person verursacht zu haben. Der Geschädigte soll sich am 13. Januar 2022 in der Wohnung des Angeklagten zum Schlafen aufgehalten haben. Nachdem der Geschädigte die Wohnung des Angeklagten auf Aufforderung nicht verlassen habe, soll der Angeklagte den Geschädigten unter Einsatz körperlicher Gewalt aus der Wohnung gedrängt haben.

Neben Fußtritten soll er einen Besenstiel eingesetzt haben, wodurch der Geschädigte zu Fall gekommen ist. Durch die beim Sturz erlittenen Verletzungen soll der Einbau eines neuen Hüftgelenks beim Geschädigten erforderlich gewesen sein. Postoperativ soll der Geschädigte aufgrund einer Entzündung am künstlichen Hüftgelenk an septischem Multiorganversagen gelitten haben, welches zu seinem Tod geführt haben soll.

Diese Strafe steht auf eine Körperverletzung mit Todesfolge

Der Angeklagte saß nicht in Untersuchungshaft. Haftsachen hingegen unterliegen dem Beschleunigungsgebot: Die erste Strafkammer war in den vergangenen Jahren stark mit solchen Fällen ausgelastet. Die Strafe für eine Körperverletzung mit Todesfolge beträgt mindestens drei Jahre Haft. In einem minderschweren Fall kann das Gericht auf eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren entscheiden.

