Saalfeld-Rudolstadt. Akute Finanznot in privaten Haushaltsbüchern bleibt bisher offenbar weitgehend aus. Eine Zunahme gibt es bei Unterhaltsschulden im Landkreis. Was die Düsseldorfer Tabelle damit zu tun hat.

Steigende Preise und hohe Energiekosten rauben privaten wie öffentlichen Haushalten die Luft. Dass sich die Inflation an den Privatinsolvenzen ablesen lässt, davon könnte man ausgehen. Doch „die halten sich seit mehreren Jahren im Landkreis die Waage“, berichtet Elke Wagner, Beratungsfachkraft beim ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) in Saalfeld, während sie in den statistischen Zahlen liest. Privatinsolvenzen, das sei klar, würden seit einiger Zeit stärker nachgefragt. „Klar“ beziehe sich hierbei auf die Tatsache, dass ein Verfahren seit 2020 nur noch drei statt wie bisher sechs Jahre laufe. Das mache es für den Einzelnen etwas attraktiver.