Saalfeld. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow besucht noch im Januar die Feengrottenstadt. Die Frage ist: Kommt er mit guten Nachrichten?

Zwei größere Nieten hatte die Stadt Saalfeld aus den Fördertöpfen, die das Land Thüringen verwaltet, in jüngerer Zeit gezogen. So war die Erschütterung in der Feengrottenstadt groß, als sowohl der Neubau der Grundschule in Gorndorf als auch die Sanierung des Klubhauses der Jugend Anfang 2023 beziehungsweise Ende 2022 überraschend abgelehnt wurden, die Redaktion berichtete. Doch es sei noch nicht aller Tage Abend, hieß es damals aus Erfurt. Wohl auch deshalb lässt es in Saalfeld aufhorchen, wenn es heißt, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) werde am 24. Januar in Saalfeld sein – und auch das Klubhaus der Jugend besuchen.