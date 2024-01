Schwarzatal. Landesamt für Bau und Verkehr muss eine Vielzahl von Aspekten beim abgerutschten Hang im Schwarzatal berücksichtigen.

Groß war die Aufregung, als am Abend des 4. Januar an der Landesstraße L1112 im Schwarzatal der Hang ins Rutschen kam. Inzwischen ist die Absturzstelle gesichert, der Verkehr wird mit Ampeln vorbeigeführt. Jetzt ist Ursachenforschung angesagt. Sie ist aufwändig. Mindestens sechs bis acht Wochen, so schätzen Experten, wird die Vorarbeit dauern. Zugleich gibt es Notsicherungsarbeiten im betroffenen Hangabschnitt durch sogenannte Beraube-Arbeiten (Lösen und Entfernern aufgelockerter, abgängiger Bereiche im Felshang durch eine Spezialfirma). Dann folgen die vermessungstechnischen und fotografischen Aufnahmen mit Drohnenflug sowie geotechnische Aufnahmen mit Beurteilung der Geologie und des Trennflächeninventars.