Rudolstadt. Tag der offenen Tür und Tag der Hochschulen am SBZ Saalfeld-Rudolstadt

Am Staatlichen Berufsbildungszentrum (SBZ) des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt steht ein wichtiger Termin im Kalender der Lehrer und Schüler. „Am 27. Januar veranstalten wir für alle Interessierten von 9 bis 13 Uhr unseren Tag der offenen Tür am Standort Rudolstadt“, sagt Rolf Korittke, Schulleiter des Staatlichen Berufsbildungszentrums des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Rudolstadt. Gleichzeitig ist Tag der Hochschulen. Der Schulleiter und die Oberstufenleiterin Anika Krauße berichten, was an dem Tag im Mittelpunkt steht, was den Besuchern geboten wird und wie der Schulalltag derzeit aussieht.