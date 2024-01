Saalfeld-Rudolstadt. Gebaut wird 2024 sowohl in der Bibliothek Rudolstadt als auch in Saalfeld. Was während der Winterfreien geplant ist

Die Zahl von 4428 Bibliotheksnutzern bilanziert die StadtbibliothekRudolstadt für 2023, nachdem in den vergangenen drei Jahren damit begonnen wurde, Ausweisbenutzer aus der Datenbank zu löschen, die während dieser Zeit das Haus am Schulplatz nicht besucht haben, um sich einen Titel auszuleihen. Zudem wurde gegenüber dieser Zeitung eine bautechnische Maßnahme für das laufende Jahr angekündigt. So soll in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche nach und nach ein „Lesegarten“ entstehen.