Saalfeld. Ein Auffahrunfall in einem Kreisverkehr sorgte für Diskussionen im Internet. Was die StVO zu der konkreten Situation sagt.

In einem OTZ-Beitrag vom Montag wurde über einen Auffahrunfall, in den zwei Busse verwickelt waren, berichtet. Der Ort des Geschehens: Der Kreisverkehr Pößnecker Straße / Kulmstraße in Saalfeld. Der Unfall bot Anlass für Diskussionen in den sozialen Medien. Grund genug, um einmal genau nachzuschauen, was beim Fahren in und aus einem Kreisverkehr zu beachten ist.