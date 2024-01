Saalfeld/Rudolstadt. Vom Warten auf Eis und Schnee, einem dreistelligen Millionenbetrag für Soziales und unangenehmer Post für den Großtagebau Kamsdorf

Ein kleiner Tipp, der nichts kostet: Wenn Sie noch einen Weg zu erledigen haben, machen Sie es vormittags! Ab Nachmittag sollen Schnee und Eis für ungemütliche Verhältnisse im Südosten Thüringens sorgen. Es gibt sogar eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Saalfeld-Rudolstadt. Im besten Fall kommt es halb so schlimm. Wenn nicht, wissen Sie Bescheid. Wir werden die Lage für unsere Leserinnen und Leser auf jeden Fall im Blick behalten. Wo fahren Züge und Busse? Wo hakt es im Straßenverkehr? Wie wird sich das Wetter weiter entwickeln? Wir schreiben es für Sie auf.

Viel Sozialstaat, wenig Tempo und ein Großeinsatz

Am Dienstag hielt ein Feuer im Stadtzentrum von Rudolstadt die Einsatzkräfte in Atem. Alles zu dem Wohnhausbrand un die

Bilder dazu Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolstädter Innenstadt wurde die Feuerwehr am Dienstagmittag gerufen. © Heike Enzian | Heike Enzian Um 12.48 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Rudolstadt mit der Information: Wohnhausbrand in der Schillerstraße. © Heike Enzian | Heike Enzian Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Heike Enzian | Heike Enzian Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Zimmerecke brannte. © Heike Enzian | Heike Enzian Das Feuer konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. © Heike Enzian | Heike Enzian Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist derzeit aber nicht bewohnbar. © Heike Enzian | Heike Enzian Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. © Heike Enzian | Heike Enzian 1 / 7

gibt es bei uns. Weitere Themen der gedruckten Zeitung am Mittwoch sind im Lokalteil die immer weiter steigenden Kosten für den Sozialstaat, wozu der Autor des Beitrags eine explizite Meinung hat, eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Saalfeld, mit der auf einen schlimmen Unfall reagiert wird, und ein Beitrag über das Ende eines Handelstraumes in Sitzendorf.

Wirtschaft und Kunst zwei der Themenschwerpunkte

Zwei Themenkomplexe sind es, die sich die Lokalreporter neben Polizei, Wetter und Politik vorgenommen haben: Wirtschaft und Kunst. Wir treffen uns mit dem Chef des Großtagebau-Betreibers Remex, der beunruhigende Post erhielt, sind bei Sumida in Lehesten zu Gast, in der Saale Galerie Saalfeld und bei einer Musiklehrerin, die eine CD mit eigenen Songs produziert hat. In Wurzbach kommt am Donnerstag ein Film ins Kino, der im Thüringer Schiefergebirge gedreht wurde. Auch darüber berichten wir.

Bleiben Sie neugierig und kommen Sie gut durch den Mittwoch!