Reitzengeschwenda. Günter Vorsatz hat sich über Jahrzehnte große Verdienste um die Bienenzucht erworben - jetzt bekommt er einen großen Orden

Gemeinsam mit vier weiteren Thüringern wird Günter Vorsatz aus Reitzengeschwenda am Donnerstag mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Ehrung im Kaisersaal in Erfurt vornehmen. Laut einer Mitteilung der Thüringer Staatskanzlei erhält er „für seinen unermüdlichen Einsatz für die Erhaltung, Verbreitung und Zucht von Bienen“ das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik.

Günter Vorsatz, der in eine Imkerfamilie hineingeboren wurde, sei schon immer fasziniert gewesen von Bienen, wurde selbst leidenschaftlicher Imker und bereits in früher Jugend Mitglied im Imkerverein „Wurzbach und Umgebung Frankenwald“, heißt es in der Würdigung. Die Leitung des Vereins wurde ihm aufgrund seines fachlichen Wissens und persönlichen Engagements im Jahr 2005 übertragen. Aktiv im Gebiet von Kaulsdorf bis Blankenstein, zeichne sich die Vereinsarbeit insbesondere durch Aktivitäten in den Gemeinden, Schulen und Kindertagesstätten aus.

Lebensgrundlagen sollen geschützt werden

Der gelernte Gerüstbauer sehe eine gemeinsame Verantwortung aller für den Schutz der Lebensgrundlagen. Daher informiere er auf zahlreichen Veranstaltungen mit viel Engagement über die Lebensweise der Bienen, deren Bedeutung für die Umwelt und nicht zuletzt den Wert der Imkerei. Zahlreiche Interessenten und neue Vereinsmitglieder konnte er durch sein größtes, damit erfolgreichstes Projekt, die Aktion „Imker auf Probe“ gewinnen.

Darüber hinaus ist Günter Vorsatz als anerkannter Obmann für Bienengesundheit und als Schatzmeister im Vorstand des Landesverbandes Thüringer Imker tätig, Mitglied des Vereins „Internationaler Bund der Sklenarbienenzüchter“ und seit 2018 als dessen Präsident tätig. Besonders zu würdigen sei sein Engagement in Äthiopien, wo er im Jahr 2018 praktische Hilfe vor Ort leistete.