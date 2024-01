Saalfeld. Vortrag in der Saalfelder Goethe-Gesellschaft über die einstige Prominenten-Malerin Caroline Bardua

Zum Auftakt der diesjährigen Vortragsserie der Goethe-Gesellschaft Saalfeld stellte Peter Arlt aus Gotha am Dienstag im Stadtmuseum die zu Unrecht fast vergessene und unterschätzte Malerin Caroline Bardua (1781-1864) vor. Als Vertraute von Johann Wolfgang von Goethe und Caspar David Friedrich übte sie Einfluss auf die damalige bürgerliche Gesellschaft und die intellektuellen Zirkel von Weimar, Dresden und Berlin aus.

Arlt, emeritierter Professor der Kunstgeschichte an der Universität Erfurt, schlug gleich zu Beginn einen Bogen zur Gegenwart und zum Bestseller „Zauber der Stille“ von Florian Illies über Caspar David Friedrich (1774-1840). Er nannte es „unverständlich“ und „männliches Versagen in der Wertschätzung der Leistung“ der Bardua, die Illies zwar zwei Mal erwähnt, ihren Einfluss aber nicht gewürdigt habe.

Starker Einfluss auf Caspar David Friedrich

Arlt dagegen zeigt auf, wie Caroline Bardua und ihre Schwester Wilhelmine Caspar David Friedrich in seiner künstlerischen Arbeit anregten. Er stellte Friedrichsche Bildkompositionen gegenüber und zeigte die Einflüsse der Schwestern und einer Harzreise, während der Friedrich im Elternhaus von Caroline Bardua in Ballenstedt wohnte.

Im Gegenzug portraitierte die Bardua, die Arlt als „gesellig und gute Laune“ versprühend und mit geschulter Sopranstimme ausgestattet darstellte, Caspar David Friedrich mehrfach. Während ihrer Ausbildung an der Weimarer Kunstakademie hatte sie Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) kennen gelernt, der sie förderte und zur Ausbildung nach Dresden bei Gerhard von Kügelgen empfahl. Hier tat sie sich als Portraitistin hervor und kopierte Werke alter Meister.

Illustre Reihe von Porträtierten von Goethe bis Paganini

„Weibliches Künstlertum ließ sich nur mit Ehelosigkeit vereinbaren“, erklärte der Referent. Caroline Bardua hatte darüber hinaus den Anspruch, dass „mein geliebter Mann, der Pinsel“ möglichst für Auftragswerke, zu denen sie stehen konnte, aktiv wurde. Die illustre Reihe der Porträtierten steht dafür: neben Goethe, seiner Frau und Friedrich auch Johanna und Adele Schopenhauer, Bettina von Arnim, Niccolo Paganini, Carl Maria von Weber und verschiedene Adlige. Ihre Suche nach Porträtaufträgen führte die Schwestern auf eine „Pilgerschaft über Frankfurt am Main bis nach Paris“, so Arlt. Wichtiger Lebensort war ihnen aber auch Berlin, wo sie einen Salon führten. „Den Geist mit Geist zu fesseln und zu laben, gelingt dem Zauber deiner Kunst“, würdigte Zeitgenosse August Friedrich Ernst Langbein Caroline Bardua – offenbar besser als Illies.

Um Zitate geht es auch am 20. Februar in der Goethe-Gesellschaft, wenn Thomas Frantzke aus Leipzig erzählt, was Schiller über Goethe dachte. Weitere Themen in diesem Jahr sind Goethes Sohn Walther (16. April), die Wirkungsstätten der Klassiker in Weimar (18. Juni und Exkursion am 14. 9.), Friedrich Gottlieb Klopstock (15. 10.) und Thomas Mann (19. 11.).

sb