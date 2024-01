Königsee. Die drei Winterdienststandorte der Landstadt sehen Schneefall und Eisregen gelassen entgegen

Die angekündigte Unwetterlage mit Starkschneefall und Eisregen hat in Königsee kaum erhöhte Aktivitäten ausgelöst. Im Rathaus zeigte man am am Morgen angesichts diesbezüglicher nachfragen überrascht. „Wir können nicht einerseits beklagen, dass es fast keine Winter mehr gibt und wenn es dann mal anders ist, plötzlich ins Wehklagen verfallen.“ Bürgermeister Marco Waschkowski.