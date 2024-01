Rudolstadt/Saalfeld. Verwaltungschef zeigt Verständnis für den Unmut der Landwirte, sieht aber auch schwindende Akzeptanz bei Vielzahl von Einzelaktionen

Kritisch äußerte sich Landrat Marko Wolfram (SPD) am Mittwoch Nachmittag zur für Donnerstagfrüh geplanten Blockade der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt. „Eine Vielzahl von Einzelaktionen wie beispielsweise morgen in Rudolstadt könnte sich negativ auf die Akzeptanz in der Bevölkerung auswirken und würde damit den Interessen der Landwirte zuwider laufen“, sagte der Verwaltungschef des Kreises Saalfeld-Rudolstadt dieser Zeitung.

Auch in den sozialen Netzwerken nehmen die kritischen Stimmen zu. In den Kommentaren auf der Facebookseite der OTZ zeigen sich viele Nutzer nach der Ankündigung der Protestaktion nur noch genervt. „Reicht nun langsam“, ist der Tenor vieler Beiträge. Jemand bedankt sich bei den Bauern, dass er nun nach der Nachtschicht nicht mehr nach Hause kommt.

Verbraucher sollen für Qualität mehr zahlen

Landrat Wolfram betont, er habe „natürlich Verständnis für den Unmut der Landwirte. Ich habe ja einen sehr engen Kontakt zu unserem Kreisbauernverband und seinem Vorsitzenden Dirk Reichelt und sehe jedes Jahr bei den Betriebsbesichtigungen im Rahmen der traditionellen Flurfahrt, was diesem Berufsstand an Bürokratie und Auflagen aufgebürdet wird“. Da sei die relativ geringe und stufenweise Abschmelzung von Subventionen nur der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

„Ich bin überzeugt, dass wir eine Verbesserung für unsere Landwirtschaft nur dadurch erreichen können, dass der Staat mehr Vertrauen in die Qualität der Arbeit unserer Landwirte hat und dass wir als Verbraucher bereit sind, für die hohe Qualität unserer regional erzeugten Lebensmittel und das Tierwohl etwas tiefer in die Tasche greifen“, sagt der 50-Jährige. Für ihn sei dieser Weg konsequenter, „als durch eine unüberschaubare Menge von Subventionen die Dokumentationspflichten und die Bürokratie unnötig aufzublähen“.

Wertschätzung, die die Bauern verdienten, lasse sich am besten durch faire Preise für Nahrungsmittel und nicht durch die Blockade von Straßenkreuzungen ausdrücken. Für die Veranstaltungen des Bauernverbandes hätten viele Menschen Verständnis gehabt. Geplante Einzelaktionen wie am Donnerstag an Rudolstadts wichtigster Kreuzung sehe er aber kritisch.