Saalfeld/Rudolstadt. Wie das Wetter einfach macht, was es will, die Industrie ganz unterschiedliche Wege geht und eine Protestaktion die Bevölkerung spaltet

Amtliche Unwetterwarnung hin oder her - im Zweifel gilt noch immer die alte Bauernregel: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich‘s Wetter - oder es bleibt, wie‘s ist“. Was sich in Sachen Eis und Schnee im Laufe des Mittwochs getan hat, haben wir für unsere Leser zusammengefasst.

Laut Wetterradar sollten die Niederschläge im Kreis Saalfeld-Rudolstadt übrigens noch die ganze Nacht andauern. Weil wir uns diesbezüglich nicht nur auf die Meteorologen verlassen und außerdem dem Winterdienst mal aus nächster Nähe über die Schulter schauen wollen, sitzt ein Reporter der Lokalredaktion seit 3 Uhr morgens mit auf einem Winterdienstfahrzeug, um darüber eine Reportage zu schreiben.

Umstrittene Blockade der Ankerwerkskreuzung

Damit dürfte er noch deutlich vor den Bauern aufgestanden sein, die heute in einer Protestaktion von 6 bis 8 Uhr die Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt lahmlegen wollen. Das Verständnis vor allem der werktätigen Bevölkerung, denen durch solche Demonstrationen mitten in der Hauptverkehrszeit der Weg zur Arbeit mindestens erschwert wird, schwindet allmählich, wie viele Meinungsäußerungen in sozialen Medien zeigen. Auch Landrat Marko Wolfram (SPD) hat sich kritisch dazu geäußert.

Selbstverständlich schauen wir uns an, wie es rund um Rudolstadts wichtigste Kreuzung aussieht und welche Auswirkungen die zweistündige Blockade haben wird.

Industrie im Doppelpack im Fokus

Gleich zwei wichtige Industriebetriebe im Landkreis haben wir uns in dieser Woche etwas näher angesehen. Einen optimistischen Ausblick gibt es aus Lehestens einzig nennenswertem Unternehmen, alarmierende Nachrichten hingegen vom ehemaligen Großtagebau Kamsdorf. Und auch die Kunst spielt eine Rolle - in Form einer Bilanz der Saale Galerie in Saalfeld, eines Berichtes über die Goethe-Gesellschaft und eines in der Region gedrehten Thrillers, der ab Donnerstag im Wurzbacher Kino läuft.

Suppenküche, Klubhaus und eine Erpressung

Unsere Recherchen am Donnerstag richten sich neben Winterdienst-Reportage und Bauernblockade u.a. auf die Suppenküche in Rudolstadt, die für viele Menschen, denen es nicht so gut geht, ein wichtiger Anlaufpunkt geworden ist, die Gründe für die plötzliche Sperrung des Klubhauses der Jugend in Saalfeld und eine räuberische Erpressung, die vor dem Schöffengericht Rudolstadt gelandet ist. Und die gewohnten Top 5 Tipps für ein kulturvolles Wochenende gibt es natürlich auch.

Traumhaften Donnerstag!