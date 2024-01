Rudolstadt. Landwirte blockierten seit 6 Uhr drei Bundesstraßen im Städtedreieck - Polizei leitet den Verkehr weiträumig und innerörtlich um

Wegen einer angemeldeten Demonstration von Landwirten aus dem Städtedreieck war die Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt seit 6 Uhr voll gesperrt. Die Blockade der Bundesstraße 85, 88 und 90 an dieser Stelle dauerte länger, als die angekündigten zwei Stunden. Gegen 8.30 Uhr waren die Straßen aber wieder frei. Nachdem ein Winterdienstfahrzeug den Schnee geräumt hat, soll die Kreuzung zeitnah wieder freigegeben werden. Etwa 20 beteiligte Fahrzeuge von zumeist landwirtschaftlichen Unternehmen bewegten sich Richtung Marktplatz in Rudolstadt, um dort bei einer Spontan-Demo nochmal ein Zeichen zu setzen. Der Protest richtete sich gegen die Politik der Bundesregierung.