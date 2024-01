Saalfeld. Was das Fahrzeug insgesamt wog, wo Fahrer und Spediteur beheimat sind und wie es nach der Kontrolle weiterging

Mit 56 statt erlaubter 40 Tonnen heftig überladen war ein Holztransporter, den Polizeibeamte mit geschultem Auge in dieser Woche in der Kulmbacher Straße in Saalfeld aus dem Verkehr zogen.

Die Kontrolle auf der B 85 erfolgte am Dienstag, kurz vor 9 Uhr morgens. Mit Polizeibegleitung musste der aus Südosteuropa stammende Fahrer einer österreichischen Spedition auf die Waage in Unterwellenborn und anschließend das Übergewicht unter Aufsicht abladen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und eine Sicherheitsleistung hinterlegt.