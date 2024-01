Saalfeld. Der Abend mit Daniel Schmidgunst ist ausverkauft. Bei einigen Terminen in 2023 war das nicht so. Das Ergebnis ist „ein fettes Minus“.

Die Kleine Bühne Saalfeld in der Villa Weidig hat im vergangenen Jahr 2023 „ein dickes, fettes Minus erwirtschaftet“. Das erklärte der Initiator und Mitbegründer der Kleinkunstbühne, Lutz Langer, am Mittwochabend in einem Redaktionsgespräch. Bei dem Minus handele es sich um „einen mittleren vierstelligen Betrag“. Grund für dieses Minus ist Langer zufolge eine zu geringe Besucher-Resonanz. Selbst bei hochkarätigen Künstlern kämen zu wenige Besucher. Das sei durchaus auch „frustrierend“. Langer versicherte indes: „Das ist nicht der Untergang. Wir können unsere Rechnungen bezahlen.“