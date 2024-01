Rudolstadt. Seit einem Jahr gibt es das Angebot der Diakonie Rudolstadt. Das ehrenamtliche Projekt wurde nun bis Ende März 2024 verlängert.

Seit dem 11. Januar 2023 öffnet die Suppenküche in der Strumpfgasse 3 in Rudolstadt ihre Türen. Jeden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr kommen die Rudolstädter Bedürftigen für eine warme Mahlzeit in geselliger Runde zusammen. Ein Nachweis für den Anspruch einer Mahlzeit ist nicht erforderlich.