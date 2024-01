Saalfeld/Rudolstadt. Karlheinz Frosch, Spitzenkandidat für die Kreistagswahl, will die Wiederholung der Nominierung verhindern - jetzt entscheiden Gerichte

Der seit Monaten schwelende Streit um die Nominierung der AfD-Kandidaten für die Ende Mai anstehende Wahl des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt hat neue Nahrung bekommen. Nachdem der Ende Oktober in Zeigerheim gewählte Spitzenkandidat Karlheinz Frosch den Landesvorstand per Anwaltsschreiben aufgefordert hat, für den am 4. Februar in Uhlstädt geplanten Parteitag mit Wiederholung der Nominierungsveranstaltung beim Kreisvorstand eine Absage zu erwirken, ist richtig Feuer unterm Dach der Partei, die laut Umfragen in Thüringen mit einem sehr guten Wahlergebnis rechnen kann.