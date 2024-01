Rudolstadt. Was er sonst noch mit einem Besuch dort verbindet

Sie ist ein fester Termin zu Beginn eines Jahres: Die Messe Boot in Düsseldorf. In diesem Jahr findet sie vom 20. bis 28. Januar statt. Mit fast 237.000 Besuchern aus über 60 Ländern und mehr als 1500 Ausstellern aus 68 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in 16 Messehallen ist die Boot Düsseldorf die größte Yacht- und Wassersportmesse der Welt.