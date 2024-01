Saalfeld-Rudolstadt. Cineplex-Kinos in Rudolstadt und Saalfeld planen Modernisierung. Wie das letzte Jahr lief und was Kinofans 2024 erwartet.

„Zwei Klempner sorgen für den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2023 im Landkreis“, teilten Rosa Eberhardt und Jan Rahardt, seit November 2023 die neue Doppelspitze der Cineplex-Kinos Rudolstadt und Saalfeld, dieser Redaktion mit. Den Trend, nach Corona wieder mehr Kinobesucher in die Lichtspielhäuser zu locken, hätte James Cameron mit „Avatar 2 – The Way of Water“ im Dezember 2022 angestoßen.