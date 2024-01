Saalfeld. Gut 30 Zuhörer folgen in der Orangerie im Schlosspark dem Vortrag von Christfried Herklotz

Ein Abend zum Thema „Völkische Siedler“ fand am Mittwochabend in der Saalfelder Orangerie statt. Unter der Überschrift „Bio, barfuß, braun - Völkische Siedler in unserem Land“ war Christfried Herklotz als Referent eingeladen. Vor und mit etwa 30 Zuhörern sprach der Referent knapp zwei Stunden.