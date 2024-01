Weißen. Zehn Jahre nach der ersten Zertifizierung wird der Fachklinik erneut die Kompetenz im Umgang mit den Patienten bestätigt

Die Klinik an der Weißenburg, Fachkrankenhaus für Rheumatologie im Uhlstädt-Kirchhaseler Ortsteil Weißen, wurde im Januar 2024 erneut mit dem Gütesiegel „Qualitätsgeprüfte Rheumaeinrichtung“ ausgezeichnet. „Im Mittelpunkt der umfassenden Prüfung und Bewertung steht die medizinische Behandlungsqualität, die Patientensicherheit, die Patientenzufriedenheit sowie die Organisationseffizienz in der stationären Versorgung“, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Genau zehn Jahre sei es her, dass die Klinik zum ersten Mal an diesem Zertifizierungsprozess teilgenommen hat.

„Der Prozess ist sehr aufwändig“, betont Chefärztin Dr. med. Sylke Schneider. „In die Studie werden nur Patienten mit gesicherten entzündlich-rheumatischen Erkrankungen aus jedem Teilgebiet der Rheumatologie aufgenommen.“ Kein Problem für die Rheumaklinik, da im Haus das gesamte Spektrum an rheumatischen Erkrankungen betreut werden kann.

Chefärztin ist voll des Lobes für ihr Team

„Der enorme Verwaltungsaufwand, der dahintersteht, kostet viel Zeit“, so die Rheumatologin. „Die teilnehmenden Patienten müssen über den gesamten Zeitraum, also während ihres stationären Aufenthaltes und noch Monate darüber hinaus, von uns begleitet werden. Das stemmt unser Personal zusätzlich neben ihren zahlreichen täglichen Aufgaben auf Station.“

Die Teilnahme am Zertifizierungsprozess sei dennoch wichtig, weil sie die über Jahre hinweg stabile und vor allem hohe Qualität der Behandlung zeige. „Es macht uns stolz, weil es auch eine Bestätigung unserer hervorragenden Arbeit ist“, lobt die Chefärztin ihr Team. Dieses alle zwei Jahre verliehene Zertifikat beruhe auf einem umfangreichen Qualitätsprozess und wird vom Verband Rheumatologischer Akutkliniken (VRA) im Rahmen eines Qualitätssicherungsverfahren (KOBRA) verliehen.

Die Klinik auf einem Bergsporn oberhalb der Saale hat eine lange Tradition bei der Behandlung von Rheumapatienten. Außerdem befindet sich am gleichen Standort ein Rehabilitationszentrum für Orthopädie und Onkologie sowie ein Pflegezentrum für Allgemeinpflege.