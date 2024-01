Berlin/Saalfeld. Kommunal-, Landes- und Europapolitiker machen sich gleich zum Auftakt ein Bild von der eindrucksvollen Messe-Präsenz des Landkreises

Stimmungsvoll empfangen von diversen Thüringer „Prinzessinnen und Königen“, darunter erstmals auch die neue Stutenmilch-Prinzessin Sara Heinert vom Gestüt Meura, konnten am Freitag die Gastgeber des traditionellen Thüringenabends der „Grünen Woche“ Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) und Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) viele Gäste in Halle 20 begrüßen.

Thüringer Hoheiten, darunter Stutenmilch-Prinzessin Sara Heinert (Zweite von links) und Olitätenkönig Siegward Franke aus Schmiedefeld bei der Grünen Woche in Berlin. © Hans-Peter Gaul | Hans-Peter Gaul

Zu den 1400 Ausstellern der 88. „Grünen Woche“ aus 61 Ländern gehören auch wieder bewährte Partner aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Beliebter Treffpunkt ist dabei der Stand des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld. Während hier u. a. mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und dem mehrfach prämiierten „Ur Saalfelder“ auf erfolgreiche Messetage in nicht nur von Traktoren bewegten Zeiten angestoßen wurde, freut sich Brauereichef Jürgen Kachold schon auf sein diesjähriges Jubiläumsbier, das dem 100-jährigen Jubiläum des Saalfelder Bergfrieds gewidmet sein wird.

Um Jubiläen dieses Jahres ging es auch in den Gesprächen des Saalfelder Bürgermeisters Dr. Steffen Kania (CDU). Er hat vor allem die Festtage zum Stadtjubiläum 1125 Jahre fest im Blick. Mit dem Besuch der Grottenfee am kommenden Wochenende in der Thüringenhalle machen zudem die Saalfelder Feengrotten auf ihr 110-jähriges Jubiläum aufmerksam. Gute Stimmung auch bei Landrat Marko Wolfram (SPD), der sich über die wiederum gelungene Präsenz des schönsten Landkreises Thüringens auf der „Grünen Woche“ u. a. mit Europas größtem Haflingergestüt Meura und der traditionsreichen Landfleischerei Lindig freut.

Sebastian Lindig mit Wurstspezialitäten aus der gleichnamigen Fleischerei in der Thüringenhalle der Grünen Woche in Berlin. © Hans-Peter Gaul | Hans-Peter Gaul

In den Gesprächen ging es auch um interessante touristische Projekte und das in diesem Jahr anstehende Jubiläum 30 Jahre Landkreis. Passend zum „Thüringentag“ am Samstag konnte schon am Freitag das Jubiläum „620 Jahre Thüringer Bratwurst“ lecker genossen werden. Während sich Sebastian Lindig bereits am ersten Messetag über die große Nachfrage seiner seit über 30 Jahren im Familienbetrieb nachhaltig und regional produzierten qualitätsvollen Fleisch- und Wurstspezialitäten freuen konnte, tummelten sich zur Freude der Chefin des Haflinger Gestüts Meura, Anke Sendig, auch an ihrem Stand die Besucher. Das auch bei Touristen beliebte Gestüt mit Reiterhof ist in diesem Jahr erstmals ohne Haflinger aber u. a. mit einem Stutenmilch-Likör sowie neuen Stutenmilch-Pflegeprodukten vertreten.

Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) setzt weiter auf die erfolgreiche Entwicklung der weltweit einzigartigen historischen Thüringer Residenzkultur, die dem Landkreis auch weitere Besucher bringen wird. Und so ist auch Christoph Gösel, Chef der Thüringer Tourismus GmbH im Gespräch mit dem Reporter erfreut, dass sich die Internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in diesem Jahr wieder mit vielen lohnenswerten touristischen Angeboten auch aus Saalfeld-Rudolstadt präsentiert.

Gestütsleiterin Anke Sendig und Stutenmilch-Prinzessin Sara Heinert mit Diana Haak und Kira Wieden (von rechts) am Stand des Haflinger-Gestüts Meura bei der Grünen Woche in Berlin. © Hans-Peter Gaul | Hans-Peter Gaul

Marion Walsmann (CDU), Thüringens Mitglied im Europäischen Parlament, ist gern im Landkreis zu Gast und freut sich am Saalfeld-Stand bei diesem stimmungsvollen Thüringenabend über das prima Klima, tolle Gespräche, interessante Kontakte und schöne Jubiläen.

Die „Grüne Woche“ ist noch bis zum kommenden Wochenende in den Messehallen unterm Funkturm in Berlin für Besucher geöffnet. Am Dienstag wird eine größere Delegation aus dem Landkreis, die mit einem Sonderbus anreist, die Thüringenhalle 20 besuchen.

Autor: Hans-Peter Gaul