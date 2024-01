Saalfeld/Rudolstadt. Vom blamablen Erscheinungsbild einer noch jungen Partei, dem vorläufigen Ende der weißen Pracht und einer Messe im fernen Berlin

In Berlin läuft derzeit die Grüne Woche, bei der auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wieder angemessen vertreten ist und ordentlich Werbung für die Region macht. Am Dienstag fährt ein ganzer Sonderbus von Saalfeld aus in die Hauptstadt. Mit an Bord ist dann auch ein Reporter der Heimatzeitung, was für weitere Berichte von der Verbrauchermesse sorgen wird.