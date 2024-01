Saalfeld-Rudolstadt. In Rudolstadt und bei Lehesten gab es eigentlich zunächst andere Anlässe für die Polizeipräsenz

Eigentlich war einer Streifenwagenbesatzung am 21. Januar um 23 Uhr in der Rudolstädter Breitscheid-Straße nur der Fahrer eines E-Scooters aufgefallen, dem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last zu legen wäre. Bei der Kontrolle stellte sich aber dann doch heraus, dass, wie Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld im Morgengespräch mit unserer Redaktion mitteilte, ein Drogenkonsum vorliegt. Positiv auf Cannabis getestet, folgte dann die Blutentnahme und nur werden dem Ertappten gleich zwei Vorwürfe zur Last gelegt.