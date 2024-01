Rudolstadt/Saalfeld. Das Theater Rudolstadt erinnert am Holocaust-Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.

Mit einer Lesung erinnert das Theater Rudolstadt am Internationalen Holocaust-Gedenktag an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Intendant Steffen Mensching und Schauspielerin Anne Kies lesen am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr im Schminkkasten aus den Lebenserinnerungen von Trude Simonsohn und geben der Zeitzeugin damit eine Stimme. Der Eintritt ist frei.

Trude Simonsohn wurde in der Tschechoslowakei geboren und 1942 wegen Hochverrats nach Theresienstadt deportiert. Sie hatte jungen Juden geholfen, nach Palästina auszureisen. Von Theresienstadt kam sie 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz. Trude Simonsohn überlebte nur mit viel Glück. Nach der Befreiung durch die sowjetische Armee zog sie nach Deutschland und arbeitete als Sozialarbeiterin und Krankenschwester.

Ihr Buch trägt den Titel „Noch ein Glück“ und ist Mahnung, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten und angesichts von zunehmendem Antisemitismus in Deutschland aus der Vergangenheit zu lernen.

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts wurde 2005 von den Vereinten Nationen anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt. Auschwitz steht stellvertretend für die vielen Orte, an denen Millionen von Menschen – meist jüdischen Glaubens – von den Nationalsozialisten misshandelt und ermordet wurden.

Eine Kartenreservierung für die Lesung wird telefonisch unter der Nummer 03672/450 10 00 empfohlen.