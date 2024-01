Saalfeld. Eine noch vor der Pause leergetrunkene Bar, so viele Detscher wie noch nie und stolze Besucherzahlen.

Der Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof hat ein aufregendes Jahr vor sich und ein kurioses Jahr hinter sich. Eine für den Betrieb gute Nachricht zuerst: „Wir haben einen neuen absoluten Besucherrekord verzeichnen dürfen. Angesichts der schwierigen Vorjahre und der aktuellen wirtschaftlich schwierigen Zeit hätten wir nicht damit gerechnet“, sagt Tobias Fritzsche, Werkleiter von „Saalfeld+Kultur“. „Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir 2023 den Besucherrekord von 2019 übertreffen konnten.“

In Zahlen: 30.050 Besucher stehen am Ende. Die stärksten Besuchermagneten: die Band „Karat“ mit fast 600 Besuchern. Ebenso gut verkauften sich Tickets für „Kings of Floyd“, „eine Veranstaltung, die nebenbei auch den Umsatzrekord in der Gastronomie gebrochen hat: Es wurden so viele Getränke gekauft, wie noch nie in der Geschichte des Meininger Hofs bei einer Kulturveranstaltung.“ Bis zur Pause machten sich die Mitarbeiter in die Spur und haben Nachschub besorgt.

Noch vor der Show haben die Fans von „Kings of Floyd“ für eine Premiere im Meininger Hof gesorgt. © Dominique Lattich | Dominique Lattich

Bei 70 Jahre Musikschule Saalfeld war das Haus auch rappelvoll, ebenso bei „City-Dance“. „Es ist uns auch wichtig, lokalen Vereinen und Schulen eine Bühne zu geben, das sind Veranstaltungen, die uns am Herzen liegen.“

Auch verzeichnet der Betrieb einen absoluten Umsatzrekord, was die Gastronomie betrifft. Was mag der Saalfelder wann? „Es gibt klassische Bierveranstaltungen wie die genannten Rockkonzerte und dann trinken die Menschen auch vorzugsweise ihr Saalfelder Bier. Dann gibt es noch klassische Wein- und Sektveranstaltungen, Sinfoniekonzerte zum Beispiel“, hat der Werkleiter über die Jahre hinweg beobachtet. Mit einem Schmunzeln erzählt er: „Es gibt auch Mischveranstaltungen, wo man es nicht genau weiß, ob Bier oder Wein besser passt. Da hält es sich auch im Umsatz die Waage, wie bei Paul Millns kürzlich.“

Bezüglich der Veranstaltungen zum Jahreswechsel verzeichnet Fritzsche weiterhin einen positiven Trend, „das sehen wir am Silvesterkabarett. Da haben wir wieder so viele Karten verkauft wie vor den Krisen. Auch das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Kulmbach erfuhr weiterhin eine gute Tendenz bei den Besucherzahlen, was uns sehr freut.“

Für den Werkleiter ist sein Arbeitsplatz auch der Ort, an dem er viele Beobachtungen machen kann. Und jeder Künstler bringt etwas anderes mit – und seien es nur Aushänge zur Orientierung. Eine Anekdote: „Bei der Buena Vista Show kam ein Reisebus voll Kubaner – gut 30 Leute, Tänzer, Band, Sänger. Der Tourleiter hat das ganze Haus und alle Wege mehrsprachig beschriftet, damit sich die vielen Künstler zurechtfinden.“

Aber auch abseits des Hauses freut sich „Saalfeld + Kultur“ über Rekorde: „Das Marktfest 2023 hatte Rekordbesucherzahlen: 8489 Besucher haben wir gezählt, das waren 500 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019“. Gleichzeitig gibt es den Rekord der Karteneinnahmen, „mehr als 68.000 Euro schreiben wir gesamt, das sind mehr als 10.000 Euro mehr, als es der bisherige Rekord hergab.“

Ähnlich war es beim Detscherfest. „Es wurden so viele Detscher verkauft wie noch nie. 3320 Detscher waren es an der Zahl, „was zur Folge hatte, dass wir im Nachgang Spenden an drei Saalfelder Kindergärten und an das Hospiz geben konnten.“ Zudem gab es erstmalig einen Wanderpokal, einen „schrägen Vogel“ für die, die die meisten Detscher verkauft haben. Bekommen haben ihn die „Saalfeld Titans“, „wir sind schon gespannt, wer ihn in diesem Jahr bekommt. Am 17. August werden die Öfen wieder angeheizt.“

Für den Weihnachtsmarkt gibt es keine Zahlen. „Aber ich glaube, jeder Gast, der da unterwegs war, hat gesehen, dass die Stände gut besucht waren. So können wir auch das als Erfolg verzeichnen.“ Und auch dazu gibt es eine kleine Hintergrund-Geschichte: „Im Vorfeld hatten wir längeren krankheitsbedingten Ausfall unseres Weihnachtsmarktmeisters. Die Vorbereitungen hier im Haus mussten wir alle gemeinsam stemmen und wir waren dann umso glücklicher, dass sich der Marktmeister kurz vor Beginn wieder gesund gemeldet hat und den Markt gut über die Bühne bringen konnte.“