Saalfeld. Bauausschuss berät über umfangreichen Umbau. Werbering-Vorsitzender begrüßt die gefundene Lösung. Sie bringe „mehr Wettbewerb“.

Knapp ein Jahr ist es her, da sorgte eine Nachricht aus der Saalfelder Innenstadt für Schlagzeilen und Aufregung: Damals teilte die Drogerie-Kette DM mit, von der Oberen Straße an den Saale-Markt im Gewerbegebiet am Mittleren Watzenbach zu ziehen. Einem Saalfelder Stadtrats-Mitglied entfuhr damals dieser Satz: „Gerechnet hat keiner damit ...“. Der Saale-Markt war für einen zweistelligen Millionen-Betrag modernisiert worden. Doch dass damit Leerstand in der Saalfelder Innenstadt verbunden sein würde, damit rechneten die wenigsten - wenn es auch mahnende Stimmen gab, etwa aus Rudolstadt.