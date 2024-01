Saalfeld. Dominique Lattich über das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.

Die Zusammenfassung des kulturellen Rekord-Jahresrückblicks hat sich wie eine Zeitreise angefühlt. Bei vielen der genannten Veranstaltungen war ich selbst dabei – entweder als normaler Gast oder aus dienstlichen Gründen. Zu jedem Anlass hatte ich Bilder im Kopf, Melodien im Ohr und oft auch ein Lächeln auf den Lippen und einen Geschmack auf der Zunge.

Man traf überall aber auch die Menschen, die sich heute – in einem anderen Rahmen – wieder gegenseitig bekämpfen und bekriegen. Gestern noch gemeinsam feiernd, heute mit rasierklingenscharfen Worten gegeneinander aufgebracht. Manchmal sogar am selben Ort, der Marktplatz zum Beispiel ist so ein „Ort für alles“.

Konzerte, Demonstrationen, Detscher, Bier, Oldtimer, Kundgebungen, Mahnwachen und noch mehr Essen: Der Marktbrunnen könnte uns sicherlich einiges erzählen von dem, was er schon alles erlebt, gesehen und gehört hat. Auf einem alten Bild sah ich kürzlich den alten Marktbrunnen, der sich noch mitten auf dem Platz befand und er erinnerte mich daran, wie vergänglich alles und jeder ist und dass wir für manche Dinge nur einmal eine Chance bekommen.