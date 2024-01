Saalfeld. AfD-Abgeordneter zu Gewalt gegen Parteibüros, wie es sie gerade wieder in Saalfeld gegeben hat.

Nachdem in der Nacht zum letzten Donnerstag ein Schaufenster des Jugend- und Wahlkreisbüros der Linken in der Saalfelder Saalstraße zerstört wurde, hat sich der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann (AfD) in einer Pressemitteilung zu dem Thema geäußert.

„Ich bin zutiefst besorgt über die zunehmende Eskalation in der politischen Debatte bis hin zur Gewalt“, so der 59-Jährige. Dabei sei es zunächst völlig unerheblich, dass es diesmal mit der Partei Die Linke den politischen Gegner getroffen hat. „Gewalt darf nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein und wer zur Gewalt greift, stellt sich damit außerhalb des demokratischen Diskurses“, so Kaufmann.

Für ihn und seine Partei seien Argumente, Konzepte und Ideen die einzig legitimen Mittel der politischen Auseinandersetzung. „Von jeglicher Form des Extremismus distanzieren wir uns mit aller Entschiedenheit“, erklärte der Hochschullehrer.

Er hoffe sehr, dass die Täter gefasst werden können, sei in dieser Hinsicht aber leider skeptisch. „Es gab in den letzten Jahren bereits 11 (elf!) derartige Anschläge auf mein Wahlkreisbüro in Saalfeld, ohne dass die Täter je ermittelt wurden“, so Kaufmann. Hier sei dringend mehr Prävention gefordert.