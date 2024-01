Saalfeld. Thüringer Kommunalwahlen am 26. Mai 2024: SPD kürt ihren Kandidaten für das Saalfelder Bürgermeister-Amt im Februar.

Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) wird „nach derzeitigem Stand“ in Saalfeld keinen Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahlen in Thüringen am 26. Mai aufstellen. Das erklärte Thomas Benninghaus, 1. Sprecher des AfD-Gebietsverbandes Saalfeld-Rudolstadt, am Montag auf Anfrage der Redaktion. Aus der Mitgliedschaft der Partei gebe derzeit keine entsprechenden Interessenbekundungen für Saalfeld, sagte Benninghaus. Allerdings sei bis zum Ende der Bewerbungsfrist im April noch etwas Zeit.