Saalfeld. Sascha Krüger bleibt Kreisvorsitzender und möchte ein Angebot für eine „soziale, friedliche und tolerante Politik“ machen

Sascha Krüger wird als Kreisvorsitzender auch weiterhin an der Spitze der Linken

im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stehen. Das entschieden am vergangenen

Wochenende die Parteimitglieder auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala in Saalfeld.

Unterstützend zur Seite steht ihm laut einer Mitteilung der Partei weiterhin Leon Schwalbe als stellvertretender Kreisvorsitzender. Neu im Führungsgremium des Kreisverbandes ist Christin Ludwig, die ebenfalls als stellvertretende Kreisvorsitzende gewählt wurde. Darüber hinaus wurde der langjährige Schatzmeister Manfred Pätzold erneut im Amt bestätigt. Die Tätigkeit des Schriftführers wird künftig von Paul Kurtzke übernommen, der für die Partei auch im Bad Blankenburger Stadtrat vertreten ist. Birgit Pätzold, Doris Födisch, Simone Post und Klaus Biedermann vervollständigen den Kreisvorstand als Beisitzer:innen.

Kandidaten für Landtagswahl stehen bereits

Der Kreisverband der Linken Saalfeld-Rudolstadt gehe damit den nächsten wichtigen Schritt in der Vorbereitung des Wahljahres 2024, nachdem bereits im November 2023 Katharina König-Preuss und Daniel Starost als Direktkandidierende für die Landtagswahl aufgestellt wurden, heißt es weiter.

Sascha Krüger zeigt sich mit dem Ergebnis der Versammlung zufrieden und erklärt: „2024 steht viel an. Mit den Kommunal-, Landtags- und Europawahlen stehen die Bürgerinnen und Bürger vor wichtigen politischen Entscheidungen. Wir wollen ihnen dabei ein Angebot für eine soziale, friedliche und tolerante Politik machen.

Der neugewählte Kreisvorstand ist dafür ein starkes Team, das die bevorstehenden Herausforderungen mit voller Kraft angehen wird.“