Saalfeld. Oft haben sie einen hohen Denkmals- und Identitätswert: Beinahe-Ruinen, um die sich niemand kümmert. Doch es gibt Ausnahmen.

Nicht wenige historische Bausubstanz mit Denkmalwert in Saalfeld steht leer, sind dem Verfall preisgegeben oder mussten bereits, wie der Edelhof im Ortsteil Reschwitz, zur Gefahrenabwehr abgerissen werden. Doch es gibt auch einen bemerkenswerten Gegentrend: Häuser, auf die viele Leute vom Fach keinen Pfifferling mehr geben würden, haben plötzlich neue Besitzer, die an der Rettung ihrer Beinahe-Ruine arbeiten. Auf diesen Umstand macht der Gorndorfer Horst Blaschke dieser Tage aufmerksam. Der Erhalt oft ortsbildprägender und geschichtsträchtiger Gebäude erfreut ihn sehr. Blaschke weist auf zwei Beispiele hin, eines steht in Gorndorf, ein anderes in Beulwitz.