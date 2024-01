Rudolstadt. Bert Lichtenheldt stellt am Donnerstag, 25. Januar, sein Buch „Solange wir leben, reichen die Tage“ vor.

Bert Lichtenheldt, ein ehemaliger DDR-Diplomat, der am Fridericianum Abitur machte und nun in Erfurt lebt, kommt am Donnerstag, dem 25. Januar, in die Stadtbibliothek Rudolstadt zu einer Lesung seines Buchs „Solange wir leben, reichen die Tage“.

Der Autor, als DDR-Diplomat im Nahen Osten im Einsatz war, erzählt seine Geschichte. Es war dem Jungen aus dem beschaulichen Schwarzatal im Thüringer Wald nicht in die Wiege gelegt, dass es ihn in den diplomatischen Dienst verschlagen würde, um schließlich sein Land in Übersee zu vertreten. Wie kam es also dazu? Wie wurde man in der DDR Diplomat? Wie sah der Alltag aus? Was geschah nach der Wende mit den DDR-Diplomaten? Der Bogen der Erzählung spannt sich über Kindheit, Schule, Armee, Ausbildung, Dienst als Diplomat bis in die Zeit danach, eine zweite Karriere in der privaten Wirtschaft.

Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldung: stadtbibliothek@rudolstadt.de oder Telefon 03672/48 64 24