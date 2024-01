Rudolstadt/Gera. Alrun-Una Kafurke kann ihre Ausbildung als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk wegen guter Leistungen vorzeitig abschließen

Alrun-Una Kafurke von der Bäckerei Nestlermühle aus Rudolstadt steht künftig als gut ausgebildete Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei hinter der Verkaufstheke. Dank ihrer sehr guten Leistungen während der Ausbildung konnte sie jetzt ihre Abschlussprüfung vorzeitig ablegen. Das geht aus einer Mitteilung der Handwerkskammer für Ostthüringen hervor.

Dabei habe sie bei den vielfältigen Aufgabenstellungen ihr Können und ihre Kreativität bei der Präsentation gezeigt - schließlich isst das Auge mit. So musste sie unter anderem ein Buffet für eine Grillparty mit Backwaren und selbst hergestellten herzhaften und süßen Snacks anrichten.

Können und Kompetenz unter Beweis gestellt

Aber auch das kreative Dekorieren und verkaufsförderndes Präsentieren von Backwaren mit einem dazu passenden Werbemittel sowie die Durchführung eines themenbezogenen Beratungs- und Verkaufsgesprächs standen auf dem Programm. Nicht zuletzt musste sie ihr Können und ihre Kompetenz bei der Durchführung von Verkaufshandlungen, inklusive Schneiden, Zusammenstellen und Verpacken von Waren nach individuellen Kundenwünschen unter Beweis stellen.

Alrun-Una Kafurke habe nicht nur die Aufgaben mit Bravour gemeistert, sondern auch gezeigt, dass sie mit viel Kreativität und Fachkenntnis glänzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Ende belohnte sie sich mit dem Erhalt des Facharbeiterzeugnisses für ihre gezeigten Leistungen.

Mühle in vierter Generation in Familienbesitz

Auch ihr Ausbildungsbetrieb, die Bäckerei Nestlermühle in Rudolstadt, freue sich riesig über die gezeigten Leistungen. Schließlich sei es nicht alltäglich, dass aufgrund der sehr guten Ausbildungsleistungen die Abschlussprüfung mehrere Monate vor dem eigentlichen Termin abgenommen werden konnte.

Die Mühle im Rudolstädter Ortsteil Schwarza gibt es seit geschätzt 1000 Jahren. Seit 1886 ist sie im Besitz der Familie Nestler, die sie inzwischen in vierter Generation betreibt. Das jetzi­ge Mühlen­ge­bäu­de wur­de im Jahr 1907 neu er­rich­tet, für da­ma­lige Zei­ten war das ein ge­wal­ti­ger Bau. 2005 erfolgte der Um­bau al­ler am Durch­lauf des Mahl­gu­tes in der Mühle be­tei­lig­ten An­la­gen. Eine haus­ei­ge­ne Bäckerei, der Müh­len- und Natur­kost­la­den und das neu hin­zu­ge­kommene Café-Mühle ver­vollkommnen das En­sem­ble.