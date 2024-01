Saalfeld. Statistisches zu Personal, Stellen, Bewerbungen, Ausschreibungen und Neueinstellungen in der Kreisbehörde

Am 4. Januar 2024 hat Marko Wolfram (SPD) in eher kleinerer Runde seinen 50. Geburtstag gefeiert. Damit ist der Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt exakt so alt wie der Durchschnitt seiner Mitarbeiter. „Aktuell liegt der Altersdurchschnitt im Landratsamt bei 49,99 Jahren“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung der Kreisbehörde.

Darin geht es um Statistisches aus dem Bereich Personal und Organisation. Demnach gab es im vorigen Jahr 709 Bewerbungen auf Stellenausschreibungen. Davon waren 92 Initiativbewerbungen für eine Tätigkeit im Landratsamt und seinen nachgeordneten Einrichtungen. Es wurden 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. „Ich freue mich, dass wir für Bewerberinnen und Bewerber weiterhin attraktiv sind. Aufgrund unseres Altersdurchschnitts haben wir auch in den kommenden Jahren einen hohen Personalbedarf und können zahlreiche interessante und sichere Stellen anbieten“, wird Landrat Wolfram in der Mitteilung zitiert.

Zurzeit werden alle Auszubildenden übernommen

Im vergangenen Jahr hat das Personal- und Organisationsamt unter der Leitung von Erik Goebel 107 Auswahlverfahren durchgeführt. 50 Ausschreibungsverfahren wurden erfolgreich zum Abschluss gebracht, 42 Verfahren dauern noch an. Insgesamt mussten 26 Verfahren erfolglos abgebrochen werden. Das größte Interesse bei Bewerberinnen und Bewerbern erreichte die externe Ausschreibung für die Mitarbeit am Bürgerempfang. Hier gingen 63 Bewerbungen ein. 80 junge Frauen und Männer bewarben sich um Ausbildungsplätze im Landratsamt.

Die Auswahlverfahren dauern in der Regel mehrere Wochen von der Veröffentlichung der Stellenausschreibung über die Auswahlgespräche bis zur Stellenbesetzung. „Das Team vom Personalamt leistet hier eine hervorragende Arbeit, die hohe Anzahl an Verfahren zügig, transparent und rechtskonform durchzuführen. Dafür gebührt auch dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten mein großer Dank“, so Wolfram.

Insgesamt arbeiten derzeit 711 Personen im Landratsamt, wobei 43,46 Prozent in Teilzeit angestellt sind. Aktuell machen 31 junge Menschen im Landratsamt ihre Ausbildung. Nach bestandener Prüfung wird allen Auszubildenden eine Stelle im Landratsamt angeboten. Die Übernahmequote liegt damit bei 100 Prozent.