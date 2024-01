Saalfeld. Steffi Charles hält ihre neue CD in der Hand. Wann sie live zu erleben ist und wo sie Inspirationen findet

Wir treffen Steffi Charles in den Räumen der „TonArt“-Musikschule in der Saalstraße in Saafeld, ein Ort, an dem sie viel Zeit verbringt. Die Musikschullehrerin lebt für die Musik und das schon von Kindesbeinen an. „Ich bin in einer musikalischen Großfamilie aufgewachsen“, sagt sie. Mit gerade einmal 19 Jahren hat sie damals ihr erstes eigenes Album veröffentlicht. Seitdem hat sie sich weiterentwickelt, ihr Leben schrieb neue Geschichten, die in Worte und Töne gefasst werden wollten. Und sie folgte diesem Ruf: Nun hält sie ihr neues Album „Herzensangelegenheiten“ in der Hand, das kürzlich veröffentlicht wurde.