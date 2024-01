Saalfeld. Über neue konkrete Pläne zur Verbesserung der Situation informiert Kombus-Geschäftsführer Bert Hamm.

Es ist, als ob sich die Katze in den Schwanz beißt, zum einen fahren keine Busse, zum anderen steht nur selten jemand an der Haltestelle. So könnte man die Situation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Wochenende auf dem Land beschreiben. Die Busse fahren nicht, da sie zumeist leer bleiben – alles natürlich eine Frage der Wirtschaftlichkeit, vor der die Busunternehmen, ob kommunal oder privat betrieben, stehen. Die Alternative ist dann nur der eigene Pkw, um von A nach B zu kommen. Aber auch das schwache Pflänzchen des Tourismus, das kaum eine Chance hat, sich abseits der Hauptrouten von Eisenbahn und Bundesstraße zu entwickeln, leidet unter dem momentanen Zustand. Solange der Schülerverkehr „in Fahrt“ ist, steht ein relativ gutes Angebot des ÖPNV, aber es gibt halt auch Ferien ...