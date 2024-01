Bad Blankenburg. Mehrere Einrichtungen, Vereine, Privatpersonen und Unternehmen der Fröbelstadt sammelten gemeinsam für einen guten Zweck.

Sie sammeln Kronkorken und Schraubverschlüsse für das Kinderhospiz Mitteldeutschland und machen diese zu Geld: die Mitarbeiter der Diakonie, der Sportschule, vom Awo-Kindergarten Fröbelhaus und weitere Vereine, Firmen sowie Privatleute aus Bad Blankenburg und der Region. Hospizmitarbeiter Michael Senz nahm am Mittwoch im Diakonie-Pflegeheim Bad Blankenburg rund 400 Kilo Kronkorken und Co. in Empfang. Und es ist noch nicht vorbei. Die großen und kleinen Mitstreiter wollen weiter sammeln und Freunde und Bekannte dazu animieren.

rb