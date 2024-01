Rudolstadt. Wie die Einrichtung um ihre Daseinsberechtigung kämpft und wo investiert wurde.

Das Argument taucht regelmäßig in Talkshows, in der Presse oder am Stammtisch auf: Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen sind teuer – und am Ende entbehrlich. Wer arbeiten kann, für den gibt es den ersten Arbeitsmarkt. Auch in der Werkstatt an der Bleichwiese in Rudolstadt, in der Menschen mit psychischen Problemen Arbeit finden, kennt man diese Debatte. Und hat dazu einen klaren Standpunkt.