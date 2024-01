Kleintettau/Piesau. Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern bleibt hinter den Erwartungen zurück. Investition in Kleintettau soll für Arbeitsplätze sorgen.

Die HEINZ-GLAS Gruppe konnte 2023 ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern und schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von knapp einer halben Milliarde Euro ab. Dennoch blieb das Unternehmen damit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit rund 4000 Mitarbeitern weltweit ist die HEINZ-GLAS Gruppe einer Mitteilung des Unternehmens zufolge an insgesamt 18 Standorten in 13 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen länderspezifisch stark unterschiedliche Ergebnisse, wobei die globale Aufstellung des Unternehmens sehr dabei hilft, Umsatzschwankungen an einzelnen Standorten zu kompensieren.