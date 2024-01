Rudolstadt. Auf der Rückreise aus den USA macht Cornelia Heidmeyer Station in der alten Heimat, wo man bei den Titelkämpfen mitgefiebert hatte

Einen ganz besonderen Jahreswechsel gab es jetzt für eine Frau aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Vom 31. Dezember bis zum 7. Januar veranstaltete der United Country Western Dance Council die „Worlds 2024“ in Dallas, Texas. Mit dabei waren sieben Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, darunter die aus dem heutigen Rudolstädter Ortsteil Remda stammende Cornelia Heidmeyer. Das stolze Ergebnis der Tänzerin aus Thüringen: Weltmeistertitel und Auszeichnung als Points Champion.

Die neue Weltmeisterin mit ihren Eltern Ursula und Werner Rudolph bei einem Besuch dieser Tage in der alten Heimat. © Dieter Sander | Dieter Sander

Die neue Titelträgerin, geborene Rudolph, lebt schon seit einigen Jahren in Ostwestfalen, wo sie mit ihrem Partner Dieter Sander die Line Dance Gruppe „In Motion Dancers“ trainiert. Sie pflegt aber gute Kontakte zu ihren Eltern in Remda und zu den zahlreichen Verwandten und Freunden in der Region. Als sie am 5. Januar in Dallas bei den Weltmeisterschaften antrat, war es durch die Zeitverschiebung in Thüringen schon Mitternacht. Das hielt ihre Eltern und Freunde in Remda aber nicht davon ab, Connys Auftritte live am Bildschirm mitzuverfolgen und ihr die Daumen zu drücken. Bei der Siegerehrung war die Freude über die erneute Weltmeisterschaft riesig.

Einzige Deutsche, die mit Titel zurückreist

Nach dem Titelgewinn im vorigen Jahr in Phoenix/Arizona gewann sie diesmal in der nächst höheren Leistungsklasse Intermediate Diamond. Die Wertungsrichter der international besetzten Jury vergaben für die fünf Tänze insgesamt dreimal Gold Graduate und 16mal Gold with Honors. In Dallas war sie die einzige deutsche Teilnehmerin, die mit einem Weltmeistertitel die Heimreise antreten konnte.

Bei ihrer Rückreise war Conny am vergangenem Wochenende einige Tage in Remda bei ihren Eltern zu

Besuch. Anlass war der 85. Geburtstag ihrer Mutter. „Wir sind stolz auf unsere Conny und dankbar, dass wir das alles so erleben dürfen,“ so die glücklichen Eltern Ursula und Werner Rudolph.